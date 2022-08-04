TPAO Batman’da istihdam etmek üzere 49 işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) Batman'da istihdam etmek üzere 49 işçi alımı için ilan yayımladı.

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, "İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır." ifadelerine yer verildi.

İlan şartlarını taşıyan adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabileceği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...