Amasya Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılanh açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 19 Ağustos 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...