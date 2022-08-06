İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilan tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...