İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 9 Ağustos 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...