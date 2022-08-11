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Giriş Tarihi: 11.8.2022 09:01

Antalya AKEV Üniversitesi'nden akademik personel alacak

Antalya AKEV Üniversitesi’nden akademik personel alacak

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü'ndan yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 24 Ağustos 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Antalya AKEV Üniversitesi'nden akademik personel alacak
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