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Giriş Tarihi: 11.8.2022 09:09

Trakya Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak

Trakya Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 65 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 65 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ndan yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Trakya Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak
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