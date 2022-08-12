Ticaret Bakanlığı 18 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı 18 sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımladı.

Ticaret Bakanlığı'nden yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 (On Sekiz ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 1 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...