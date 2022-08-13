Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan"Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar"a göre istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar çerçevesinde toplam (130) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 28 Ağustos 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...