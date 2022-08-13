Orta Doğu Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Oğretim Üyesi Dışındaki Oğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında Araştırma görevlileri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 26 Ağustos 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...