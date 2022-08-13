Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde görev yapmak üzere öğretim görevlileri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

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