Sabancı Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birime karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, ilgili yönetmelik kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 24 Ağustos 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...