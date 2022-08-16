İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü 20 araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 25 Ağustos 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...