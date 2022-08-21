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Giriş Tarihi: 21.8.2022 10:36 Son Güncelleme: 21.8.2022 10:39

Yeditepe Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin açık bulunan birimlerine Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 24. ve 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 2 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Yeditepe Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
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