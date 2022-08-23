Erciyes Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 5 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...