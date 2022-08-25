Boğaziçi Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitüsünde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları" uyarınca profesör, doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...