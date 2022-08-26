FMV Işık Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, FMV Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

FMV Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in" ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 8 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...