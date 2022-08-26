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Giriş Tarihi: 26.8.2022 09:04

FMV Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak

FMV Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak

FMV Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, FMV Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

FMV Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 8 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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FMV Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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