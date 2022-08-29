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Giriş Tarihi: 29.8.2022 08:39 Son Güncelleme: 29.8.2022 08:39

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
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