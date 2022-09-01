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Giriş Tarihi: 1.9.2022 09:10

Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, " Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere; Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü/uygulamalı sınavla toplam 1 (bir) personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak
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