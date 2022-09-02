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Giriş Tarihi: 2.9.2022 09:19 Son Güncelleme: 2.9.2022 09:20

Ankara Medipol Üniversitesi akademik personel alacak

Ankara Medipol Üniversitesi akademik personel alacak

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Ankara Medipol Üniversitesi akademik personel alacak
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