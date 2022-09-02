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Giriş Tarihi: 2.9.2022 08:59 Son Güncelleme: 2.9.2022 09:01

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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