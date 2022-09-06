Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Altınbaş Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak
Giriş Tarihi: 6.9.2022 08:55 Son Güncelleme: 6.9.2022 08:56

Altınbaş Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Altınbaş Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 17 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Altınbaş Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA