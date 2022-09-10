Bursa Uludağ Üniversitesi 9 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü 9 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...