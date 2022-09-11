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Giriş Tarihi: 11.9.2022 09:31

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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