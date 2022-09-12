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Giriş Tarihi: 12.9.2022 09:02 Son Güncelleme: 12.9.2022 09:08

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi doçent ve doktor öğretim üyesi alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi doçent ve doktor öğretim üyesi alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü doçent ve doktor öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü doçent ve doktor öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi doçent ve doktor öğretim üyesi alacak
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