İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 öğretim araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü 3 öğretim araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...