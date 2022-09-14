Beykent Üniversitesi 6 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 3 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...