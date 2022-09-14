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Giriş Tarihi: 14.9.2022 09:07

TED Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak

TED Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak

TED Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, TED Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

TED Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Eylül 022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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TED Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak
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