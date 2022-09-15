Giresun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 28 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...