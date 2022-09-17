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Giriş Tarihi: 17.9.2022 09:06

Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü'nde yapılan açıklamada, "Üniversitemiz ilgili Birimine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile bu Kanun'a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan "Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge"de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla 1 (bir) adet öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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