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Giriş Tarihi: 19.9.2022 09:38

İstanbul Kültür Üniversitesi akademik personel alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi akademik personel alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 3 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Kültür Üniversitesi akademik personel alacak
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