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Giriş Tarihi: 21.9.2022 08:50

Muğla Büyükşehir Belediyesi memur alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi memur alacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı memur alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı memur alımı için ilan yayımladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nden yapılan açıklamada, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Muğla Büyükşehir Belediyesi memur alacak
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