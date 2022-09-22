Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Toros Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
Giriş Tarihi: 22.9.2022 09:23 Son Güncelleme: 22.9.2022 09:24

Toros Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Toros Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Toros Üniversitesi Rektörlüğü 9 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Toros Üniversitesi Rektörlüğü 9 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Toros Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Toros Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA