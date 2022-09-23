Düzce Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...