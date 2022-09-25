Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 12 sözleşmeli bilişim personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 12 sözleşmeli bilişim personel alımı için ilan yayımladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 (on iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 6 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...