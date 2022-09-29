Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 12 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...