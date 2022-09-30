Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 9 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü 9 araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 13 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...