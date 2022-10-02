Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Eczacılık Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 14 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...