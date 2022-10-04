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Giriş Tarihi: 4.10.2022 16:14

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 öğretim görevlisi alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 öğretim görevlisi alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 18 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 öğretim görevlisi alacak
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