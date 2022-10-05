Mersin Üniversitesi 43 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü 43 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2018 (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2018-akademik-yukseltilme-ve-atanmaolcutleri) ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2021) (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2021-ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)'ne göre değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 17 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...