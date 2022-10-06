Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 20 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...