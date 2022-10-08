Şırnak Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan 'Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi' uyarınca Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...