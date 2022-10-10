Hakkari Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü 20 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...