İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 24 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...