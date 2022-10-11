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Giriş Tarihi: 11.10.2022 08:52

Hasan Kalyoncu Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 24 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak
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