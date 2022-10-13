İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 26 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...