İstanbul Medipol Üniversitesi 21 öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü 21 öğretim ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. Maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 28 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...