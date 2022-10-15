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Giriş Tarihi: 15.10.2022 09:33 Son Güncelleme: 15.10.2022 09:38

Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 18 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 18 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Karadeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 28 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak
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