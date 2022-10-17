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Giriş Tarihi: 17.10.2022 09:19

Ankara Bilim Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Ankara Bilim Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Ankara Bilim Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
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