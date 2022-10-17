Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...